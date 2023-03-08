Отдых в целом дорожает, но это не означает, что отдохнуть не получится совсем.

Петербург стал самым популярным направлением для короткого путешествия на 8 марта. По данным сервиса онлайн-бронирования отелей, в городе больше всего заказано номеров. Роман Ишмухаметов выяснил, что привлекает туристов в Северной столице, и где еще любят отдыхать россияне.

В горах около нуля, на побережье — плюс 14 и солнечно. В Сочи сейчас и лыжники, и любители спокойного отдыха. Пока в большинстве российских регионов все еще зимние пейзажи, здесь — можно любоваться зелеными платанами и пальмами.

«Здесь тепло, солнечно, зелено, хорошо!» — говорит турист София.

«Из всех российских курортов нам больше всего нравится Сочи, потому что разнообразие трасс, разнообразие высот, сложности трасс», — признается отдыхающий Тимофей Демочкин.

Кубань в лидерах направлений на мартовские праздники. Популярны также Кавказские минеральные воды, Москва и, конечно, Северная столица.

«В отелях Петербурга не ждут рекордной загрузки, как это было в феврале. Гостиницы города заполнены примерно наполовину. Но и это хороший показатель, учитывая, что выходной — в середине недели, а дальше вновь рабочие дни», — передает корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов с места событий.

Однако есть и те, кто решил продлить себе праздник и взял отгулы. По предварительным подсчетам, как минимум полмиллиона россиян сейчас пакуют чемоданы и готовятся насладиться весенними выходными.

«Жена хотела давно», — поясняет корреспонденту один из туристов.

«Это подарок на 8 марта?» — уточняет Ишмухаметов.

«Да, типа того», — подтверждает собеседник.

Согласно опросам, примерно треть всех женщин мечтает получить в подарок именно романтическое путешествие.

«Петербург очень понравился. Все обалденно просто».

«Насколько дней приехали?»

«На три дня».

«Гуляю. Второй день по музеям. Сейчас в Эрмитаж собираюсь. Люди очень сильно отличаются. Это заметно. Добрее, светлее, легче. Улыбаются. Мрачных лиц нет на улице», — говорит отдыхающая корреспонденту.

А вот вариант для тех, кто следует за трендами. Поезда-отели пользуются все большим спросом.

«Аж в XIX веке его создали, он возил, в частности, царскую семью», — прокомментировал гендиректор туристической компании Александр Львов.

А сейчас этот старичок –паровоз возит туристов. Днем они гуляют и осматривают достопримечательности, ночью — спят под стук колес. Самый популярный маршрут из Москвы — по золотому кольцу. Причем как в любой гостинице предлагают разный уровень комфорта — от шикарных спальных вагонов до вполне демократичных плацкартных.

«Поезда самые современные, комфортабельные, с душевыми кабинами, с возможностью помыться. Единственный минус — очень насыщенная программа. Некоторые жалуются — очень много вы экскурсий нам даете, дайте возможность погулять самостоятельно», — добавил Львов.

Ждут наплыва туристов на этой неделе на всесезонных курортах, те, кто не улетел на юг, будут кататься на лыжах и сноубордах у себя дома.

«На 8 марта загрузка выше, чем обычно среди недели, потом мы видим перерыв на один день, и опять всплеск», — рассказал коммерческий директор всесезонного курорта Денис Завазальский.

К слову, отдых внутри страны за год подорожал лишь на 5% и в среднем сейчас составляет 40 тысяч рублей на человека за неделю. А вот цены на заграничные туры кусаются. Самые популярные у россиян направления — Египет, ОАЭ, Турция — выросли в среднем в полтора раза. Но это средние цены. Есть возможность найти вариант дешевле.

«Горящих предложений не так много, и чем ближе дата вылета, цена может только возрастать. Лучше заранее подумать о планировании поездок, например, уже и на майские праздники», — отметил вице-президент российского союза туриндустрии Дмитрий Горин.

Вся туриндустрия ждет, что к началу мая для российских туристов окончательно откроется и Китай. Эксперты уверены — в ближайшие сезоны юго-восточная азия будет вне конкуренции. А пока самое время любоваться красотами российских регионов.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 самых популярных направлений для путешествий.