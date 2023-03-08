Штаты, по словам эксперта, никогда не вкладывались в типы вооружения, которые производила РФ. И добилась признания своих разработок лучшими в мире.

США проигрывает России в плане производства вооружения. Это в первую очередь касается гиперзвуковых ракет, а также систем противовоздушной и противоракетной обороны (ПВО и ПРО). По мнению военного аналитика, руководителя Бюро военно-политического анализа Александра Михайлова, американцы серьезно отстали в ключе создания подобных комплексов. Своим взглядом на военный потенциал двух держав он поделился в интервью URA.RU.

«Первое направление — гиперзвуковое. Эти средства доставки первыми были изобретены русскими, испытаны, поставлены на вооружение еще в 2018 году. Пять лет как военные РФ удачно используют их в театре военных действий и в ходе СВО», — заявил эксперт.

Как отметил Михайлов, в данный момент идут испытания гиперзвуковой ракеты морского базирования «Циркон». В ближайшем будущем у системы впервые появится собственный сухопутный компонент. Гиперзвуковая ракета способна пробить любую оборону на расстоянии до тысячи километров. Такой скоростью и мощностью не может блеснуть ни одна разработка Штатов.

Американские военные промышленники, никогда не ставили на зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) малой дальности, страна не вкладывалась в их производство. Как подчеркнул аналитик, пока Вашингтон выжидал, Москва создала, например, всепогодный тактический ЗРК «Тор-М2», который сегодня считается лучшим в мире среди аналогов. Штаты сконцентрировались на комплексах средней и большой дальности типа NASAMS, Patriot или Aegis.

«Это все системы, которые при отсутствии комплексов малой дальности, при слабой составляющей комплекса большой дальности, нужно выстраивать в очень сложную, глубоко эшелонированную оборону», — сказал Михайлов.

Военный аналитик добавил, что в течение многих лет США невнимательно относятся к развитию собственной военной промышленности. В 60-е картина была иной, американское оружие было модным, в годы холодной войны на него тратились внушительные 5-7% ВВП. Сегодня эта цифра снизилась до 3,5%. И пока Штаты развивали свои космические ПРО, Россия вернула себе военную мощь. И вскоре за ней последовали партнеры — Индия и Китай.

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