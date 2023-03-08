«Политический маразм»: как работа кабинета Санны Марин довела финнов до ручки

Экономика Финляндии погрузилась в рецессию, тогда как правящие элиты страны погрязли в скандалах.

Финляндия находится в полном политическом маразме, а «безумная» политика премьер-министра Санны Марин довела население страны до ручки. Об этом в комментарии 5-tv.ru заявил финский журналист Кости Хейсканен.

Он отметил, что все большее число граждан Финляндии недовольны работой правительства страны, что широко обсуждается в национальной прессе.

«Это неудивительно: бесконечные скандалы в правительстве, к тому же экономика погрузилась в рецессию в четвертом квартале. Огурцы с помидорами стали стоить по 450-500 рублей. То есть финны теперь не живут, а выживают. Большая заслуга в этом нашего премьер-министра», — отметил журналист.

Большой резонанс в обществе, по словам Хейсканена, вызвал недавний скандал с министром экономики и развития Финляндии Микой Линтиля, которого заподозрили в том, что он в пьяном состоянии участвовал в правительственном мероприятии.

Более того, выяснилось, что об этом знала государственная пресса и правительство, однако факт замалчивался. Теперь уже раскопали, что у Линтиля, оказывается, в кабинете был бар, который он наполнял алкогольными напитками за счет налогоплательщиков.

«Финляндия находится в полном политическом маразме. Каждый готов ударить своего коллегу ножом в спину, и предвыборная гонка показывает это. А забастовки работников торговли, транспорта и фрахтовщиков демонстрируют, что вот эта безумная политика Санны Марин довела страну до ручки», — негодует журналист.

По словам Хейсканена, в Финляндии уже говорят о скором введении талонов на еду, потому что люди уже не могут себя прокормить — продукты питания местами выросли на 15-20%, плюс к этому очень дорогая энергия, наплыв мигрантов и рост безработицы. Даже в секторе строительства, где традиционно было много вакансий, сейчас не найти работу, указывает журналист.

«Все это ударило по финской экономике очень сильно. Конечно, люди недовольны, но финская пресса все равно показывает, что правительство несмотря ни на что очень хорошо провело свою работу. Хотя на самом деле это не так. Это такие же вбросы, как раньше с вступлением Финляндии в НАТО», — подытожил Хейсканен.

Крупнейшая финская газета Helsingin sanomat ранее опубликовала данные опроса, согласно которому только 49% финнов оценивают работу нынешнего правительства как «достаточно хорошую». При этом 44% граждан считают, что правительство работает «довольно плохо» или «плохо». Отмечается, что рейтинг правительство рекордно низкий. По сравнению с предыдущим опросом осенью 2022 года, количество довольных избирателей снизилось на 4%.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что граждане Финляндии столкнулись с бытовыми проблемами из-за разрыва связей с Россией.