Какие продукты обеспечат полезный завтрак? Ответ диетолога

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 24

Диетолог Павличенко рассказала, что на завтрак стоит выбирать продукты со сложными углеводами

Какие продукты обеспечат полезный завтрак? Ответ диетолога

Фото: www.globallookpress.com / digifoodstock.com / CTK

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Каши из цельнозерновых круп — один из лучших вариантов для полезного завтрака. Какие еще продукты идеально подойдут для первого приема пищи?

Человеку желательно завтракать продуктами, которые богаты сложными углеводами, поскольку они усваиваются постепенно и насыщают организм энергией равномерно. Об этом в беседе с изданием Газета.ру рассказала кардиолог и диетолог Светлана Павличенко.

По словам эксперта, первый прием пищи должен удовлетворять потребности каждого отдельного человека. Завтрак может быть как легким, так и плотным, чтобы люди запаслись зарядом энергии и бодрости на первую половину дня.

«Среди лучших блюд на завтрак первое место занимают каши из цельнозерновых круп. Например, овсянка длительного приготовления. Такие каши богаты пищевыми волокнами, витаминами группы В. Идеальное дополнение к утренней каше — свежие или замороженные фрукты и ягоды», — прокомментировала специалист.

Помимо этого для завтрака подойдут творог, греческий йогурт, не содержащий сахара, простокваша, а также бутерброды из муки грубого помола со слабосоленой рыбой, спредом, мягким маргарином. Диетолог добавила, что желательно ограничить бесполезные калории, которые не имеют питательной ценности. Речь идет о сахаре, меде и варенье.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-7 самых полезных и недорогих продуктов.

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