Беременная девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге

Серьезная авария произошла в Санкт-Петербурге. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. Один из них от сильнейшего удара перевернулся. Пострадала 25-летняя девушка, которая находится в положении. Ее экстренно доставили в больницу из-за угрозы выкидыша.

Авария произошла в два этапа. Сначала одна легковушка зацепила на проезжей части другую, из-за чего водители остановились. В этот момент в них на полном ходу врезались еще несколько машин. Удар был такой силы, что отечественный хэтчбек отбросило на несколько десятков метров. Именно в нем ехала пострадавшая.