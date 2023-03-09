Беременная девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге

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Пострадавшую экстренно госпитализированы из-за угрозы выкидыша.

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Филиппов; 5-tv.ru

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Серьезная авария произошла в Санкт-Петербурге. Там столкнулись сразу несколько автомобилей. Один из них от сильнейшего удара перевернулся. Пострадала 25-летняя девушка, которая находится в положении. Ее экстренно доставили в больницу из-за угрозы выкидыша.

Авария произошла в два этапа. Сначала одна легковушка зацепила на проезжей части другую, из-за чего водители остановились. В этот момент в них на полном ходу врезались еще несколько машин. Удар был такой силы, что отечественный хэтчбек отбросило на несколько десятков метров. Именно в нем ехала пострадавшая.

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Беременная девушка пострадала в массовом ДТП в Петербурге

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