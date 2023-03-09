«Точка на карте» и «Дача Винтера» признаны лучшими отелями России

Туроператоров в России к первому июня освободят от уплаты НДС на поездки по стране. Такая мера поможет поддержать индустрию, которая из-за санкций переживает второе рождение.

Новые отели открываются по всей России и увеличение конкуренции приводит к росту качества услуг, ну а лидеров в Москве наградили «Оскаром для отельеров» — кому досталась премия, узнал Антон Золотницкий.

«Оскар» для отелей

Дамы — в вечерних платьях, мужчины — в смокингах. Это обязательное условие на главной российской премии в сфере гостеприимства. «Оскар» для отельеров отмечает тренды прошлого года и задает новые.

«Для участников и гостей премии подготовили своеобразное наглядное пособие. Гостиничный номер по всем современным стандартам — дизайн лаконичный, но при этом уютный и функциональный. Все, что нужно — под рукой и, главное, со вкусом. Даже такая простая вещь, как шкаф», — рассказывает Золотницкий.

Все детали важны, и каждая — предмет оценки жюри премии. Его подход: вместо изучения презентаций — разведка на местах. Словом, то, что многие назовут работой мечты.

«В этом году я как член жюри попытался проехать максимальное количество отелей. То есть все люди как люди — едут в другой город, останавливаются в одном отеле — я за одну поездку менял три-четыре отеля в городе, реально, чтобы все это увидеть», — поделился ресторатор и член жюри Сергей Миронов.

Как происходила оценка

Увидеть все становится только сложнее. Ведь внутренний туризм переживает один бум за другим. Нужно успеть за растущим спросом и угодить все более требовательной публике — вот задача для бизнеса и одновременно вызов.

«Отели начали продавать себя сами на своих сайтах, сделав первый шаг. Здесь самое время сделать второй шаг. Сейчас недостаточно просто знать, что к вам приедет гость, надо знать, что это за гость, с какими привычками, с какими ожиданиями», — объяснил основатель и генеральный директор TravelLine Александр Галочкин.

Здесь собрались не просто коллеги по цеху, а конкуренты. И в этом году градус противостояния особенно высокий — число участников конкурса выросло больше чем на 10%. 632 заявки из всех регионов страны. В финале — только лучшие из лучших.

119 финалистов и 24 номинации. Особое внимание — самому массовому сегменту. Отели для всей семьи, количество звезд у которых зачастую лишь дань формальности, а не показатель качества.

Несколько слов о победителях

«Лучший отель три звезды „Точка на карте. Лодейное поле“!» — объявляет ведущий.

Для сети «Точка на карте» эта награда далеко не первая. Новый отель на берегу реки Свирь открылся в прошлом году, и сразу попал в тренд. В моде — гармония с природой, отсюда только натуральные материалы при строительстве и упор на активный отдых.

«Наш отель расположен вокруг Ладожского озера. И при выборе локации мы всегда ориентируемся на очень серьезные видовые характеристики. Отели очень аккуратно интегрированы в природу и являются лучшими образцами гостеприимства в регионе», — рассказала коммерческий директор управляющей компании АО «НСБ» Елена Махрова.

По другую сторону Ладожского озера — лесные эко-тропы и общение с животными. Карелия давно привлекала туристов своей красотой, теперь ей можно наслаждаться с комфортом. Ведь здесь расположен лучший, по мнению Russian Hospitality Awards, отель для загородного отдыха — «Дача Винтера».

«Мы постоянно следим за трендами, поэтому построили дополнительный банно-оздоровительный комплекс. У нас отдельно есть еще программа развития этого комплекса, и, конечно же, это развитие экскурсионного направления по северному Приладожью», — заявил заместитель коммерческого директора управляющей компании АО «НСБ» Алексей Казьмин.

Но дружелюбнее для туристов становится не только русский Северо-Запад — вся страна. Новые маршруты и точки на карте появляются там, где раньше и представить было трудно. И это, пожалуй, основной итог главной гостиничной премии России.

«Когда мы начинали в 2014 году, мне говорили, мол, у тебя не получится премия, потому что у нас на стойке регистрации иногда не улыбаются. А сейчас улыбаются все», — вспоминает основатель и руководитель премии Russian Hospitality Awards Алена Колодина.