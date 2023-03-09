Акула оторвала руку подростку на пляже в Бразилии

В Бразилии 15-летняя девушка потеряла левую руку в результате нападения акулы. Страшный инцидент случился на курорте на востоке страны.

Хищница выследила жертву практически возле берега — там, где воды было всего по пояс. На помощь тут же поспешили спасатели. Пострадавшая была в шоковом состоянии — акула оторвала ей руку по локоть, а также пыталась укусить за ноги и живот. Девушке потребовалась сложная операция.

Это уже второе за два дня нападение акулы на одном и том же пляже. Ранее после аналогичной атаки лишился ноги 14-летний мальчик.