Акула оторвала руку подростку на пляже в Бразилии

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Это уже второе за два дня нападение акулы на одном и том же пляже.

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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В Бразилии 15-летняя девушка потеряла левую руку в результате нападения акулы. Страшный инцидент случился на курорте на востоке страны.

Хищница выследила жертву практически возле берега — там, где воды было всего по пояс. На помощь тут же поспешили спасатели. Пострадавшая была в шоковом состоянии — акула оторвала ей руку по локоть, а также пыталась укусить за ноги и живот. Девушке потребовалась сложная операция.

Это уже второе за два дня нападение акулы на одном и том же пляже. Ранее после аналогичной атаки лишился ноги 14-летний мальчик.

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