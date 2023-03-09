Скончался французский певец и актер Марсель Амон

На 94-м году жизни скончался французский певец и актер Марсель Жан-Пьер Бальтазар Мирамон, наиболее известный под псевдонимом Марсель Амон. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на семью умершего. Причины смерти не сообщаются.

Артист стал известным благодаря композиции Bleu, blanc, blond, а также выступлениям в парижском концертном зале «Олимпия» в середине 50-х перед концертами Эдит Пиаф. Тогда же актер снялся в картине «Невеста слишком хороша», где главную роль исполняла французская фотомодель и писательница Брижит Бардо. В период 60-х и 70-х годов он был очень востребован, исполнял песни как собственного сочинения, так и написанные композитором Шарлем Азнавуром.

Амон часто появлялся на телевидении, участвовал в популярных программах и был автором собственных передач. Ранее 5-tv.ru писал о том, сколько «Грэмми» получил джазовый саксофонист Джейн Шортер.