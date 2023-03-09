На месте взрыва газа в жилом доме в Чите спасли восемь человек

После взрыва газа в пятиэтажном жилом доме в Чите сотрудникам МЧС удалось спасти восемь человек. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил источник 5-tv.ru, под завалами предварительно находились три человека, из них — двое детей. Их удалось вытащить живыми, а третий человек — женщина — еще находится под завалами. На месте продолжают работать спасатели.

Известно, что взрыв произошел ранним утром в 8:50 на последних этажах жилого дома на улице Боровой. В результате разрушились несколько квартир, рухнули балконы на четвертом и пятом этажах.

В конце прошлого месяца взрыв газа прогремел в жилом доме Ульяновска. В результате происшествия в пятиэтажке погибли 15 человек, еще несколько пострадали. Ранее в феврале произошел взрыв газа в Тульской области — там погибло 13 человек. Причиной взрыва стала утечка газа. На проблемы с газом не раз жаловались жители соседних домов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как очевидцы спасали детей после взрыва дома в Тульской области.