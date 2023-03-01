Муж Африкантовой неожиданно оправдался за измену: «Я поступил нормально»
Муж Африкантовой неожиданно оправдался за измену
Фото: Instagram* / marina_afrika
Разгоревшийся скандал получил продолжение, захлестнув не только самих его участников, но и тех, кто вокруг.
Бывший участник реалити-шоу «Дом-2» Роман Капаклы высказался об измене своей жене Марине Африкантовой. В Telegram-канале мужчина четко обозначил свою позицию по разгоревшемуся скандалу.
«Я поступил нормально. Есть определенные обстоятельства. Эта история не будет меня красить. Виноваты только мы вдвоем», — сказал Капаклы.
Он призвал не «чихвостить» его друзей, поскольку их вины в произошедшем нет. Также он подчеркнул, что высказывает собственную точку зрения на этот счет, а не оправдывается. Однако подписчики считают иначе, обвиняя во всем друзей Капаклы. Якобы те промолчали о том, что Роман флиртовал с некой Таней Мусульбес, потом был с ней в кровати и улетел отдыхать на острова.
Возможно, все не так уж и плохо, ведь недавно Марине Африкантовой признался в неостывших чувствах еще один бывший участник реалити Андрей Чуев.
Ранее 5-tv.ru писал о том, с кем был роман у Марины Африкантовой.
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