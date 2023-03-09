Максимова рассказала о съемках картины о подвиге пилота: боялись по-настоящему

В основу киноленты легла реальная история 2019 года. Тогда опытный летчик спас жизни более 200 человек, совершив аварийную посадку в кукурузном поле Подмосковья.

Актриса Полина Максимова, сыгравшая одну из главных ролей в картине «На солнце, вдоль рядов кукурузы», раскрыла некоторые детали съемочного процесса. В эксклюзивном интервью для 5-tv.ru она рассказала, что артисты по максимуму импровизировали на съемочной площадке.

По словам знаменитости, такую свободу создатели фильма специально предоставили артистам, чтобы во всей полноте передать состояние паники, которую пережили настоящие пассажиры судна в 2019 году. Своими жизнями они обязаны герою России Дамиру Юсупову — летчику с заоблачным профессионализмом. Именно он совершил аварийную посадку лайнера в кукурузном поле под Жуковским. Этот подвиг и лег в основу киноленты.

«Нас, артистов, которые играли пассажиров, специально не сводили с командой, чтобы мы в предлагаемых обстоятельствах существовали в зависимости от того, что происходит в самолете. Потому что если ты предупрежден, то ты как-то готов. А ты должен быть не готов», — рассказала Максимова о деталях съемочного процесса во время презентации картины в Екатеринбурге

Она пояснила, что ее образ в фильме — собирательный, реального прототипа у него нет. Но главное, что обстоятельства, к счастью, не случившейся трагедии переданы до мелочей. Их перед съемками актриса изучала долго и внимательно: читала статьи, что-то узнавала из других источников. Но вот проникнуться историей по-настоящему смогла только во время съемок.

Полина Максимова — артистка театра и кино. Первые роли на экране получила еще в студенческие годы, в сериале «Возьми меня с собой». Позже зрители увидели ее в таких проектах, как «Деффчонки», «Две истории о любви», «Бомбилы», «Раскрутка». Также знаменитость стала главной героиней клипа певца Алексея Воробьева на песню «Самая красивая», а потом — «Я тебя люблю». Одной из последних работ стала картина «На солнце, вдоль рядов кукурузы».

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