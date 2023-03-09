Путин обсудил с главой Росфинмониторинга борьбу с мошенничеством

За последнее время почти в 20 раз снизился теневой оборот при исполнении Гособоронзаказа. Проведены тысячи финансовых расследований, возбуждено более 100 уголовных дел. Об этом сегодня в Кремле президенту доложил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. Также он рассказал Владимиру Путину о классической финансовой схеме, с которой приходится сталкиваться постоянно — везде, где есть бюджетные деньги, появляются те, кто хочет их украсть.

«Там, где появляется бюджет, обязательно появляется преступник. В частности, был запущен проект „Пушкинская карта“ — это карта, которая дает возможность молодежи посещать театры, музеи и все прочее. Но вот появилась преступная группа, которая сделала подставных людей и присвоила себе 100 миллионов рублей. Сейчас она выявлена», — рассказал Чиханчин.

«Каким образом?» — спросил президент.

«Просто составляли мнимые списки людей, которые якобы должны получить эти льготы, а их не было», — пояснил глава Росфинмониторинга.

«Мертвые души?» — уточнил Путин. Чиханчин ответил утвердительно.

«Арестованы эти люди, арестованы активы. Работа ведется совместно с ФСБ. Примерно аналогичная ситуация была и с туристическим кешбэком», — продолжил Чиханчин.

«Что ни сделаешь — везде жулики появляются», — указал президент.

«Ну, как только появляется возможность, так сразу появляются люди, поэтому мы в этом направлении работаем», — заключил Чиханчин.

Одним из приоритетных Чиханчин назвал мониторинг рынка криптовалют. Он переживает заметный рост, но пока остается плохо контролируемым.