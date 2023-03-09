В Петербурге зарегистрирована вспышка гриппа и ОРВИ

В Петербурге выявили резкую вспышку гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребназдора.

За неделю рост заболеваемости составил более 65%. Однако остался намного ниже недельного эпидемического порога.

Чаще всего петербуржцы страдают от риновирусов и сезонных коронавирусов. Еще активным остается вирус группы B. При этом, по данным ведомства, у жителей перестали находить свиной и гонконгский вирусы гриппа.