В Петербурге зарегистрирована вспышка гриппа и ОРВИ

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Горожан предупредили в ведомстве о том, что ни в коем случае нельзя заниматься самолечением.

Фото, видео: © РИА Новости / Евгений Одиноков; 5-tv.ru

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В Петербурге выявили резкую вспышку гриппа и ОРВИ. Об этом сообщили в городском управлении Роспотребназдора.

За неделю рост заболеваемости составил более 65%. Однако остался намного ниже недельного эпидемического порога.

Чаще всего петербуржцы страдают от риновирусов и сезонных коронавирусов. Еще активным остается вирус группы B. При этом, по данным ведомства, у жителей перестали находить свиной и гонконгский вирусы гриппа.

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