Толкнувшего подростка под поезд мужчину выпустили из психбольницы в день инцидента

Полиция проверит врачей психиатрической больницы имени Алексеева в Москве. Именно они лечили мужчину, который толкнул под поезд подростка на станции метро Киевская. Сам бывший пациент говорит, что все помнит, но объяснить, зачем он это сделал — не может. Теперь оперативники будут выяснять, сколько еще потенциально опасных людей, нуждающихся в помощи специалистов, выпустили, так и не долечив. Подробнее — корреспондент «Известий» Олег Баршев.

Страшный сон на яву для тех, кто хоть раз спускался в подземку. Подросток стоит на краю платформы и смотрит в смартфон. И в момент, когда к платформе подъезжает поезд — сзади к нему подбегает мужчина и толкает на рельсы. Обезумевшего преступника — тут же схватили очевидцы, а потом передали полицейским.

Школьник к счастью, остался невредим. Он успел лечь в специальный желоб на путях. В разговоре с полицейскими 61-летний Владимир Кизик признался — все помнит. Но так и не смог объяснить, зачем он это сделал.

Позже оказалось, что у поступка Владимира Кизика есть медицинское объяснение. Об этом рассказала его супруга Ольга Васильева.

«7 февраля он пытался меня задушить дома. Поэтому он оказался в больнице имени Алексеева», — рассказала супруга.

Оказалось, что в этот день его выписали из психбольницы, не сообщив об этом родственникам. И явно не здоровый Владимир Кизик отправился гулять по городу самостоятельно.

По словам Ольги Васильевой, мужчине поставили диагноз — органическое поражение головного мозга. Мы попросили подробнее рассказать, насколько сильно влияет такое заболевание на человека. По словам психиатра Василия Шурова, пациент с таким недугом может быть крайне опасен.

Врачи допустили ошибку, которая чудом не стала фатальной для случайного прохожего, говорят юриюсты. И после допроса Владимира Кизика, полицейские обязательно придут в клинику, где он проходил лечение.

«В связи с возбужденным уголовным делом, под проверку попадут не только данный гражданин, как лицо совершившее преступление, но также попадут и те врачи, которые лечили. И их действия либо бездействия будут проверяться на признаки соответствия установленным нормам стандартам и правилам оказания медпомощи», — сказал медицинский юрист Асад Юсуфов.

Правоохранителям предстоят долгие разбирательства. В первую очередь выяснить, кто именно отпустил опасного пациента разгуливать по улицам Москвы. И как много сейчас могут там находится людей, которым лучше находится под присмотром.