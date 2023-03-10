Си Цзиньпин первым в истории Китая в третий раз избран председателем страны

Председатель Китайской народной республики (КНР) Си Цзиньпин избран председателем страны на третий срок впервые за всю ее историю. Об этом стало известно по итогам голосования депутатов Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП). Решение было принято единогласно. В голосовании приняли участие почти три тысячи парламентариев.

В октябре прошлого года Си Цзиньпина переизбрали на пост генерального секретаря Коммунистической партии Китая на третий срок. Голосование проходило в рамках первого пленума центрального комитета партии 20-го созыва. За политиком также осталась должность председателя военного совета Коммунистической партии Китая.

К слову, недавно во внешнеполитическом ведомстве КНР раскрыли детали отношений Пекина и Москвы. Руководитель дипломатического ведомства КНР Цинь Ган объяснил, что отношения РФ и Китая являются залогом стратегического баланса и стабильности.

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