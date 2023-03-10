«В машине и комнатах»: вдова покойного Кобзона постоянно слушает его песни

Нелли Кобзон до сих хранит мужу верность и чтит его память.

Вдова покойного артиста Иосифа Кобзона призналась, что его голос и песни звучат повсюду в ее жизни уже на протяжении нескольких лет. Об этом Нелли Кобзон рассказала dni.ru.

По ее словам, она не может определить, какая из песен знаменитого артиста ей нравится больше, ведь он исполнил более трех тысяч композиций за свою жизнь.

«И они всегда со мной — песни мужа звучат во всех комнатах дома, в офисе, в машине», — заявила вдова.

Нелли также добавила, что все песни супруга очень душевные и написаны на стих гениальных поэтов. Ее гордости нет предела, ведь у мужа был потрясающий репертуар.

Нелли Кобзон не забывает своего возлюбленного: она устанавливает мемориальные доски в городах, где он работал, а также планирует открыть мемориальный музей в Москве.

Кстати, недавно женщина рассказала о том, что многие костюмы мужа, которые она всю жизнь бережно хранила, канули в лету. Оказывается, многие из них просто «развеялись» по всему свету. Тем не менее, в Москве прошла экспозиция российского Дома моделей, посвященная 100-летию со дня создания первого ателье мод в стране и там были выставлены сохранившиеся наряды Иосифа Кобзона.

Нелли Кобзон была счастлива в браке с Иосифом Кобзоном почти 50 лет, и разлучила супругов только смерть. Легендарный артист умер в 2018 году от четвертой стадии рака в возрасте 80 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какое особое наследие певца осталось в Сочи после смерти Кобзона.