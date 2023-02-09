Землетрясение в Турции вызовет потрясения для мировой экономики

Эксперты выразили мнение, кто может быть бенефициаром случившейся трагедии.

Последствия для экономики может вызвать мощнейшее землетрясение, произошедшее в Турции. В частности, трагедия может отразиться на тех странах, у которых с турецкой стороной торговые отношения. Как пишет EADaily, российские эксперты берут во внимание версию так называемого искусственного землетрясения, называя тех, кому выгоден катаклизм.

Заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического государственного университета Владимир Шаповалов считает, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган все менее приемлемая фигура для западных стран, а значит, необходимо ослабить его власть. Происшествие является удобным для Запада способом снижения рейтинга политика ввиду предстоящего голосования, что впоследствии может достаточно серьезно дестабилизировать ситуацию, считает Шаповалов.

Кроме того, отмечают обозреватели, оппонентами Эрдогана готовятся массовые протесты, Штаты продолжат ограниченно помогать Турции, увеличивать давление на элиты, подстегивая антироссийскую повестку в том числе и тех стран, которые подчинены США.

Турецкие спецслужбы не заняли ничью сторону, кроме пробританской. Теперь они ждут, что предпримет администрация Эрдогана, а также заявлений Вашингтона и Госдепа, а спецслужбы Запада тем временем готовят оппозицию Турции к «решающему штурму власти», и перенос голосования может лишь подстегнуть внутренние конфликты.

Землетрясение в турецкой провинции Кахраманмараш произошло 6 февраля. Оно признано мощнейшим за последние 84 года. Ранее 5-tv.ru писал о том, чем живут жители Турции после землетрясения.