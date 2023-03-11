Крупный пожар вспыхнул в цехе по производству пластика в Подмосковье
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В результате пожара обрушилась кровля.
Фото: © РИА Новости / Илья Питалев
Пожар вспыхнул в цехе по производству пластика в поселке Колюбакино Московской области. Об этом сообщили в МЧС РФ.
По последним данным, площадь возгорания выросло до пяти тысяч квадратных метров. Также произошло обрушение кровли.
Сведений о пострадавших не поступало. На месте работают пожарные. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее, писал 5-tv.ru, пожар произошел на коксогазовом заводе в Подмосковье.
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