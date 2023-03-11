«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
Минобороны РФ показало кадры боевой работы экипажей вертолетов Ка-52 в зоне СВО
Фото, видео: © РИА Новости / Вадим Савицкий; Минобороны РФ; 5-tv.ru
Экипажи вертолетов Ка-52 продолжают успешно выполнять задачи по уничтожению бронетехники и объектов военной инфраструктуры ВСУ в ходе спецоперации по защите Донбасса.
Военнослужащие российской армии продолжают специальную военную операцию (СВО) по защите Донбасса. Среди них и экипажи разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 «Аллигатор» армейской авиации Западного военного округа (ЗВО), кадрами боевой работы которых поделилось Минобороны РФ. 5-tv.ru собрал лучшие моменты в одном видео.
На кадрах летчики выполнили пуски ракет по обнаруженным укрепленным опорным пунктам и бронированной технике подразделений украинских войск.
Экипажи Ка-52 не только уничтожают бронетехнику и объекты военной инфраструктуры противника, но и выполняют задачи по доставке десанта, военных грузов и авиационной поддержки подразделений.
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