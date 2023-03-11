Иван Николаев рассказал о романе со Светланой Светличной

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 67

Актер Иван Николаев опроверг слухи о романе с возрастной актрисой Светличной

Иван Николаев рассказал о романе со Светланой Светличной

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Знаменитость признался, что Светличная очень любит красивых мужчин.

Российский актер Иван Николаев рассказал в одной из передач на федеральном телеканале о романе, который ему приписывают с 82-летней актрисой Светланой Светличной.

По его словам, у него нет проблем с имуществом или с работой, ведь многие думают, что он встречается со знаменитой артисткой ради коварных целей. Николаев уверят, что их с женщиной связывает исключительно дружба. Более того, если даже она, вдруг, предложит ему какую-то недвижимость, то он точно откажется от такого подарка.

«Светлана Афанасьевна любит симпатичных парней. Это нормально. И больше любит, чем девушек. Это тоже нормально. Но чтобы какие-то разговоры заходили даже в шутку про то, что она мне… Я вас умоляю», — сказал Николаев.

Кстати, еще в 2021 году Светличная рассказывала в одном интервью, что для нее Николаев — «родственная душа». А после заявлений о том, что она хотела встретить Новый год в компании Ивана, в прессе появились сообщения об их романе. Тогда 39-летний актер отверг все слухи.

К слову, знаменитой актрисе постоянно приписывают романы с молодыми творческими личностями. Например, в СМИ ходили слухи о ее связи с артистом Прохором Шаляпиным. Однако он сам не раз утверждал, что их тоже связывала «просто дружба» и они во всем друг друга поддерживали.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, почему Светличная могла бы стать звездой фильмов Хичкока.

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Иван Николаев рассказал о романе со Светланой Светличной

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