Сальдо: Киев распространяет слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
Врио губернатора Херсонской области Сальдо опроверг дезинформацию Киева о подготовки наступления на левый берег Днепра
Фото: Стрингер / ТАСС
Подобные данные представитель властей Херсона назвал откровенной дезинформацией.
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в диалоге с «Известиями» опроверг предполагаемое наступление ВСУ на левый берег Днепра.
«Распространяют о нем слухи вражеские пропагандисты, так называемые „ципсошники“. На данный момент у врага немного боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск», — заметил он.
Врио губернатора Херсонской области добавил, что перемещение хоть каких-то значительных отрядов или техники на правом берегу Днепра сразу замечаются разведкой, а контроль ведется буквально в режиме реального времени.
«Никакой конкретной подготовки наступления нет, а слухи они распространяют как дезинформацию, чтобы посеять панику среди населения, а также напрасно пытаясь обмануть наших военных», — отметил представитель региональных властей.
Сальдо также сообщил, что российские военные будут заблаговременно знать, если противник начнет настоящую, а не вымышленную подготовку к попытке переправы через Днепр.
«Не остается незамеченной переброска врагом на правобережье некоторых видов специальной техники и подразделений. Также мы видим приведение в порядок идущих с севера дорог, которые могут быть использованы для быстрой доставки войск», —отметил политик.
Врио губернатора Херсонской области также заявил, что отпор ВСУ в случае попытки форсирования Днепра будет дан сокрушительный.
Военная спецоперация в Донбассе, направленная на помощь жителям, которые уже восемь лет находятся под постоянным обстрелом ВСУ, началась ранним утром 24 февраля по приказу президента России Владимира Путина. Конфликт в Донбассе обострился 17 февраля. После чего 21 февраля российские власти объявили о признании ДНР и ЛНР и подписали с ними договор о мире, дружбе и взаимопомощи.
Ранее 5-tv.ru показывал, как российские войска обороняют Каховскую ГЭС от боевиков ВСУ.
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