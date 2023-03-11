Сальдо: киевский режим бросает все резервы на убой под Артемовск

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 96

Врио губернатора Херсонской области Сальдо: Киев бросает все резервы на убой под Артемовск

Сальдо: киевский режим бросает все резервы на убой под Артемовск

Фото: www.globallookpress.com / Kay Nietfeld

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Противник активно распространяет слухи, чтобы запугать мирное население региона.

Киев бросает на убой под Артемовск все свои резервы. Об этом в беседе с «Известиями» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо.

«На данный момент у врага немного боеспособных сил на правом берегу, все свободные резервы он бросает на убой под Артемовск», — сказал чиновник.

Он добавил, что противником распространяются слухи и ложная информация, чтобы среди населения началась паника. Также неонацистам это нужно, чтобы обмануть российские войска.

Россия продолжает спецоперацию в Донбассе по денацификации и демилитаризации Украины, начатую в феврале 2022 года. Ее цель — прекратить геноцид мирного населения со стороны киевского режима. На фоне боевых действий недружественные к РФ страны поставляют Вооруженным силам Украины технику и боеприпасы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, наемника какой страны ликвидировали в зоне спецоперации.

Тема:
Спецоперация
11 мар
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО
11 мар
Сальдо: Киев распространяет слухи о наступлении ВСУ на левый берег Днепра
11 мар
Le Figaro: в зоне СВО ликвидирован наемник из Франции
11 мар
«Аллигаторы» в небе: лучшее видео из зоны СВО за день
11 мар
Республиканцы раскритиковали Джо Байдена за «безрассудные расходы»
11 мар
Марочко: Киев отправляет неподготовленных мобилизованных под Кременную
11 мар
В США предупредили Запад и Украину, что у России есть еще «много сюрпризов»
11 мар
Приведет к третьей мировой войне: в США предостерегли НАТО от ввода войск на Украину
11 мар
Военкор «Известий» рассказал о работе российских бойцов на кременном направлении
11 мар
ЕС и США примут дополнительные меры по предотвращению обхода санкций против РФ
-5° Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
Относительная влажность 79%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

15:06
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу армии России в зоне СВО
14:40
Солист «Отпетых мошенников» раскрыл детали отношений с экс-коллегой Богомазовым
14:30
В США при загадочных обстоятельствах ушла из жизни известная фотомодель
14:14
«Так себе поступок»: адвокат Жорин назвал неадекватное поведение Гуфа горем
13:55
Сальдо: киевский режим бросает все резервы на убой под Артемовск
13:45
«Обалдеть можно»: новая партнерша Дмитрия Маликова восхитила зрителей

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
Истерия или месть духов: почему магические ритуалы оказывают пагубное влияние на детей
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео