Маск предложить выкупить один из крупнейших в США банков-банкротов

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 21

Илон Маск допустил покупку обанкротившегося американского банка Silicon Valley

Маск предложить выкупить один из крупнейших в США банков-банкротов

Фото: www.globallookpress.com / Kim Shiflett

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Бизнесмену предложили приобрести банк, специализировавшийся на техностартапах.

Миллиардер Илон Маск допустил, что может приобрести один из крупнейших американских обанкротившихся банков Silicon Valley Bank (SVB). Об этом он заявил в своем Twitter-аккаунте.

«Я открыт для этой идеи», — ответил Маск пользователю, предложившему ему купить SVB и сделать его электронным банком.

Банкротство SVB, о котором стало известно 11 марта, признано крупнейшим в США со времен кризиса 2008 года. Банк, специализирующийся на вложениях в техностартапы, занимал 16 место по размеру активов в стране и в 2022 году оценивался в 40 миллиардов долларов.

Накануне The Wall Street Journal сообщила о планах Маска построить собственный город в Техасе, вблизи города Остин, на берегу реки Колорадо.

По задумке миллиардера, в новом населенном пункте будут жить сотрудники его компаний, а сам город примкнет к другим строящимся в Техасе объектам Маска. Уточняется, что на месте уже возвели несколько модульных домов, спортплощадку, бассейн и тренажерный зал.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Илон Маск потерял 200 миллиардов долларов из-за резкого падения акций его компании Tesla.

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