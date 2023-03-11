Росгвардия задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в школу в Москве

|
Иван Обухов
Иван Обухов 27

У нарушителя был при себе предмет, похожий на пистолет.

Росгвардия задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в школу в Москве

Фото: © РИА Новости / Дмитрий Макеев

Читайте нас в: Дзен Новости

Сотрудники Росгвардия задержали в одной из столичных школ 29-летнего мужчину, вооруженного травматическим пистолетом, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Главного управления силового ведомства.

Экипаж вневедомственной охраны получил сигнал «тревога» во время дежурного патрулирования и направился в школу. Охранник в школе успел нажать тревожную кнопку и не пропустил мужчину внутрь.

Прибывшим на место правоохранителям охранник сообщил, что мужчина прошел в здание школы и извлек похожий на пистолет предмет. Кроме того, со слов охранника, у незнакомца была при себе металлическая труба.

Силовики нагнали нарушителя на улице и задержали его.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Тюмени неизвестный ворвался в магазин и захватил заложника.

-3° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 11 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

23:02
В детской больнице в Москве произошел пожар
22:55
Ефременкова рассказала, что потратит деньги покойной матери на подарки детям
22:41
Патриарх Кирилл призвал Папу Римского и генсека ООН пресечь гонения на УПЦ
22:33
Росгвардия задержала вооруженного мужчину, пытавшегося попасть в школу в Москве
22:30
Российские военные уничтожили иностранных наемников, бежавших из Артемовска
22:16
Иван Николаев рассказал о романе со Светланой Светличной

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
«Фейк и пиар»: маркетолог проанализировала поведение Гуфа
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео