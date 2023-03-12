Бывший глава Европарламента объяснил, что мешает Украине вступить в Евросоюз

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 71

Экс-глава ЕП Шульц: позиции Польши и Венгрии мешают Украине стать членом ЕС

Бывший глава Европарламента объяснил, что мешает Украине вступить в Евросоюз

Фото: www.globallookpress.com / imago stock&people

Читайте нас в: Дзен Новости

В прошлом году обсуждалась отмена незыблемого для блока правила. К чему пришли политики?

Сразу принять Украину в Евросоюз (ЕС) невозможно, поскольку к потенциальным странам-участницам предъявляются достаточно высокие требования. Также этому препятствует категоричная позиция Венгрии и Польши, пишет издание Spiegel.

«По политическим соображениям, это трудно осуществить, особенно если речь идет о том, чтобы сделать это быстро», — сказал в интервью журналистам экс-глава Европарламента Мартин Шульц.

По утверждению политика, другие государства тоже хотели стать частью ЕС, но не достигли желаемого. Всему виной стало так называемое правило единогласия, сковывающее многие политические инициативы.

Таким образом венгерская сторона долго одна блокировала принятие шестого пакета антироссийских ограничительных мер. Болгария наложила запрет на начало диалога с Северной Македонией о вступлении в ЕС. А французы воспрепятствовали либерализации с Косово визового режима.

Шульц дополнил, что он не против расширения блока ЕС, однако Польша вместе с венграми против отмены правила единогласия. В прошлом году в ЕС началось обсуждение отмены вышеупомянутого политического принципа. В октябре канцлер Германии Олаф Шольц выступал за отмену принципа единогласия и был за расширение ЕС.

До этого сообщалось, что изменить процедуру принятия решений можно для своих стран-членов о наложении запрета на общие инициативы, например, введение санкций против РФ.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему Россия не сломалась под западными санкциями.

+3° Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
75.94
0.04 80.40
0.26
🧙‍♀ Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака

Последние новости

8:09
«Разве это американская мечта?» — при Байдене граждане США начали гнить заживо
7:55
🧙‍♀ Гороскоп на 12 марта для всех знаков зодиака
7:44
«Пи Эм 2,5»: реальная угроза здоровью или новая уловка «продавцов воздуха»?
7:29
Бывший глава Европарламента объяснил, что мешает Украине вступить в Евросоюз
7:15
В Китае новый министр обороны: кто он, и чем уже успел насолить США
6:57
Лариса Рубальская сообщила о своих ежемесячных тратах и назвала размер пенсии

Сейчас читают

Вдова Кобзона рассказала, что повсюду слышит голос покойного мужа
Военный академик объяснил, почему Запад нашел виновных в подрыве «Северных потоков» на Украине
«Больше пожара, больше огня!» — протестующие в Париже начали жечь баррикады
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео