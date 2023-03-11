Американцы просчитались, сделав ставку на киевский режим в борьбе с Москвой.

Ни санкции, ни военная помощь Украине не позволили США разрушить Россию. Ставка Вашингтона на киевский режим в борьбе с Москвой проиграла. Об этом пишет китайская Global Times.

Автор публикации отмечает, что обычные методы США в борьбе с теми, кто бросает вызов их гегемонии, — это применение оружия и экономическое давление. Однако в случае с Россией они на сработали.

Российская армия мощна, ее солдаты хорошо обучены, а промышленный потенциал страны огромен, говорится в статье. При этом, подчеркивает автор, западные поставки оружия Украине уже пробуксовывают из-за дефицита производственных мощностей стран НАТО.

В материале отмечается, что ни беспрецедентное число санкций, ни заморозка международных активов не принесли ожидаемого Западом результата — в 2022 году ВВП России сократился всего на два процента с небольшим.

Также автор указывает, что общий ВВП стран, присоединившихся к антироссийским санкциям, составляет лишь четверть от мирового. Между тем Китай увеличил торговлю с РФ на 34,3% — до 190 миллиардов долларов, а Индия стала крупнейшим покупателем российской нефти.

В свою очередь французский историк Эммануэль Тодд в интервью Le Figaro заявил, что Запад недооценил силы России, когда спровоцировал конфликт на Украине, и в итоге сам оказался в большой опасности.

Россия, по словам эксперта, имеет все шансы выйти из сложившейся ситуации победителем в отличие от Североатлантического альянса. Она делает все, чтобы остановить НАТО, но люди на Западе не видят масштаб проблемы, подчеркнул Тодд.

Он так же, как автор китайского издания, обратил внимание на то, что всему «коллективному Западу» не хватает промышленных мощностей, чтобы продолжать снабжать оружием украинскую армию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что американский политик-демократ Джеффри Янг предостерег НАТО от ввода войск на Украину. По его словам, это может спровоцировать начало третьей мировой войны.