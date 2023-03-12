Доктор Мясников назвал три главных признака инсульта по утрам

Инсульт — критически опасное состояние, при котором госпитализация пациента и лечение должны происходить незамедлительно. В противном случае вероятен скорый летальный исход. Как избежать фатальных последствий и выявить симптомы развития инсульта, рассказал знаменитый доктор Александр Мясников в эфире программы на федеральном канале.

Как отметил эксперт, довольно часто инсульты случаются под утро. Главные признаки опасного состояния — несимметричность черт лица и скованность в движениях рук и ног. Кроме того, при развитии инсультов пациент почти всегда не может закрыть оба глаза. Конечно, последний признак характерен и для защемления лицевого нерва. Однако игнорировать этот симптом действительно опасно для жизни.

Мясников подчеркнул: если вышеперечисленные признаки есть, то необходимо оперативно посмотреть в зеркало и попробовать улыбнуться — это контрольный способ проверки. У человека с инсультом будет наблюдаться явный паралич лица и резкое изменение цвета языка.

Немаловажно при всем, отметил Александр Мясников, обратить внимание на наличие или отсутствие крови в моче, а также черный стул. Если хоть что-то из перечисленного имеется, необходимо срочно вызвать медиков.

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