Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в убийстве молодого человека

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Рита Миронова
Рита Миронова Эксклюзив 779

Трагедия произошла в частном доме в Подмосковье.

Сына депутата Госдумы задержали по подозрению в убийстве молодого человека

Фото: Алексей Иванов / ТАСС

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Сын депутата Государственной думы РФ Бориса Иванюженкова задержан по подозрению в убийстве. Как сообщил источник 5-tv.ru, Артем Иванюженков находился на вечеринке в частном доме в Подмосковье, где и произошла трагедия.

Там компания друзей отмечала день рождения, и между гостями произошел конфликт, в ходе которого 23-летнего парня ударили ножом. Он скончался от потери крови, а всех гостей доставили в отдел как подозреваемых в совершении убийства.

«Артем Иванюженков задержан и сейчас находится на допросе», — рассказал источник.

В 2020 году Артем уже был участником уголовного дела. Тогда он насмерть сбил велосипедиста в Подольске. В 2016 году также произошло ДТП с его участием, но в этот раз за рулем находился не Артем.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как очевидец о ДТП с сыном Бориса Иванюженкова прокомментировал аварию.

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