В СКР опровергли информацию о задержании хоккеиста Артема Иванюженкова

Следственный комитет РФ опроверг информацию о задержании сына депутата Госдумы, хоккеиста Артема Иванюженкова. Об этом заявила представитель Главного СУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

«Призываем верить информации о задержании подозреваемого из официальных источников. Среди участников инцидента хоккеистов нет», — сообщила Ольга Врадий.

Днем появилась информация, что хоккеист Артем Иванюженков задержан по подозрению в убийстве в кафе Подмосковья. Ночью между посетителями произошел конфликт, в ходе которого 23-летнего уроженца Пензенской области ударили ножом в грудь.

Он скончался от потери крови, а в прессе появились фейковые данные о том, что в конфликте был замешан Иванюженков, который якобы сразу же скрылся с места преступления. На самом деле хоккеист находится в Сочи на сборах, о чем сам сообщил в своих соцсетях.

Следственный комитет продолжает заниматься расследованием уголовного дела.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что охранник кафе в Подмосковье, где убили молодого человека, восстановил картину событий.