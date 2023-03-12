«Чужеродное тело»: почему на самом деле Зеленскому не дали выступить на «Оскаре»

Глава Незалежной становится все более токсичным и нерукопожатным в глазах своих «друзей» на Западе.

Западная культурная элита воспринимает президента Украины Владимира Зеленского, как «чужеродное тело», не разделяющее ее ценностей. Именно поэтому главе киевского режима отказали в выступлении на вручении «Оскара». Такое мнение в комментарии 5-tv.ru высказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, организаторы церемонии понимают, что в своей речи Зеленский будет говорить о борьбе стран Запада против России и при этом игнорировать темы черного меньшинства, ЛГБТ, однополых браков и подобных проблем, которые сейчас действительно интересуют американскую культурную элиту.

«Политика Зеленского идет в диссонанс тем взглядам и ценностям, которые на сегодня пропагандирует американская культурная элита. Поэтому Зеленский там воспринимается, как чужеродное тело, и на него реагируют крайне отрицательно», — отметил Кнутов.

Он добавил, что в самой Незалежной ряд политологов уже призвали украинского лидера подумать о досрочных выборах в связи с тем, что его политика держать оборону Артемовска любой ценой, не считаясь с потерями, ведет к колоссальным потерям среди личного состава украинской армии. Это раскалывает украинское общество и вызывает серьезнейшее недовольство внутри страны, подчеркнул политолог.

Ранее немецкая Bild заявила, что Зеленскому отказали в выступлении на премии «Оскар» из-за того, что «жертвы боевых действий на Украине — „белые“». Как пишет издание, темнокожий продюсер «Оскара» Уилл Пэкер сказал, что конфликт на Украине заслужил внимание только благодаря тому, что его жертвы — белые, в то время как игнорируются «войны по всему миру, затрагивающие небелых людей».

В свою очередь глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что действия организаторов «Оскара» по отношению к Зеленскому вызывают сомнения в их моральной состоятельности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Международная федерация футбола (ФИФА) отказала Зеленскому в выступлении перед финалом Чемпионата мира в Катаре.