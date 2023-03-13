Фильм «Говорят женщины» выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

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Иван Обухов
Иван Обухов 31

Филья является экранизацией одноименного романа 2018 года.

Фильм «Говорят женщины» выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий

Фото: www.globallookpress.com / JAVIER ROJAS

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Тема:
Оскар-2023

Престижную премию американской киноакадемии «Оскар» в категории «Лучший адаптированный сценарий» получила Сара Полли за фильм «Говорят женщины».

Картина представляет из себя экранизацию одноименного романа 2018 года Мириам Тейвз.

В центре сюжета — история женского сообщества в Боливии, члены которого в течение долгих лет подвергались сексуальному насилию.

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