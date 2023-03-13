Полный список победителей премии «Оскар-2023»

|
Иван Обухов
Иван Обухов 747

Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.

Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Фото: ETIENNE LAURENT / ТАСС

Тема:
Оскар-2023

Полный список победителей Оскара 2023:

• Лучший фильм:
«Все везде и сразу»

• Лучшая режиссура:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»

• Лучшая мужская роль:
Брендан Фрэйзер — «Кит»

• Лучшая женская роль:
Мишель Йео — «Все везде и сразу»

• Лучшая мужская роль второго плана:
Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»

• Лучшая женская роль второго плана:
Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»

• Лучший оригинальный сценарий:
Дэниэлы — «Все везде и сразу»

• Лучший адаптированный сценарий:
Сара Полли — «Говорят женщины»

• Лучший международный фильм:
«На Западном фронте без перемен» — Германия

• Лучший анимационный фильм:
«Пиноккио Гильермо дель Торо»

• Лучший оригинальный саундтрек:
Фолькер Бертельман — «На Западном фронте без перемен»

• Лучшая песня:
"Naatu Naatu" — «RRR: Рядом ревет революция»

• Лучшая операторская работа:
Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен»

• Лучший монтаж:
Пол Роджерс — «Все везде и сразу»

• Лучший дизайн костюмов:
Рут И. Картер — «Черная Пантера: Ваканда навеки»

• Лучшее художественное оформление:
Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — «На Западном фронте без перемен»

• Лучшие визуальные эффекты:
«Аватар: Путь воды»

• Лучший звук:
«Топ Ган: Мэверик»

• Лучший грим и прически:
«Кит»

• Лучший документальный фильм:
«Навальный»

• Лучший короткометражный документальный фильм:
«Заклинатели слонов»

• Лучший короткометражный анимационный фильм:
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»

• Лучший короткометражный игровой фильм:
«Прощание по-ирландски»

Тема:
Оскар-2023
13 мар
Оскар в номинации «Лучшая актриса» впервые в истории получила звезда из Азии
13 мар
Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»
13 мар
Фильм «Аватар: Путь воды» получил свою первую премию «Оскар»
13 мар
Фильм «Говорят женщины» выиграл «Оскар» за лучший адаптированный сценарий
13 мар
Фильм «Все везде и сразу» получил семь «Оскаров»
13 мар
Российская документальная короткометражка «Выход» не получила «Оскара»
13 мар
Фильм «На Западном фронте без перемен» получил четыре «Оскара»
13 мар
«Оскар» за лучшие костюмы получила «Черная Пантера: Ваканда навеки»
13 мар
Фильм «Кит» с Бренданом Фрейзером взял «Оскара» за лучший грим
13 мар
«Оскар» за лучшую короткометражку получили создатели «Прощания по-ирландски»
-7° Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.94
0.04 80.40
0.26
Споры хороши, когда уверен в правоте. Совет дня на понедельник, 13 марта

Последние новости

7:11
Оскар в номинации «Лучшая актриса» впервые в истории получила звезда из Азии
7:01
Чужих не бывает: Мария Львова-Белова доставила в Сирию гумпомощь и вернула на Родину 56 российских сирот
6:50
Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»
6:36
Полный список победителей премии «Оскар-2023»
6:35
«Аллигаторы» в небе: ударные вертолеты Ка-52 поразили опорные пункты ВСУ
6:18
Плохая мама: психологи раскрыли главную ошибку родителей

Сейчас читают

Полный список победителей премии «Оскар-2023»
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 13 марта, для всех знаков зодиака
«Я не вижу любовь»: знаменитый таролог оценила таинственную пассию Киркорова
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео