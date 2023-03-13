Полный список победителей премии «Оскар-2023»
Церемония вручения премии «Оскар» прошла в Лос-Анджелесе.
Фото: ETIENNE LAURENT / ТАСС
Полный список победителей Оскара 2023:
• Лучший фильм:
«Все везде и сразу»
• Лучшая режиссура:
Дэниэл Кван, Дэниэл Шайнерт — «Все везде и сразу»
• Лучшая мужская роль:
Брендан Фрэйзер — «Кит»
• Лучшая женская роль:
Мишель Йео — «Все везде и сразу»
• Лучшая мужская роль второго плана:
Ке Хюи Куан — «Все везде и сразу»
• Лучшая женская роль второго плана:
Джейми Ли Кертис — «Все везде и сразу»
• Лучший оригинальный сценарий:
Дэниэлы — «Все везде и сразу»
• Лучший адаптированный сценарий:
Сара Полли — «Говорят женщины»
• Лучший международный фильм:
«На Западном фронте без перемен» — Германия
• Лучший анимационный фильм:
«Пиноккио Гильермо дель Торо»
• Лучший оригинальный саундтрек:
Фолькер Бертельман — «На Западном фронте без перемен»
• Лучшая песня:
"Naatu Naatu" — «RRR: Рядом ревет революция»
• Лучшая операторская работа:
Джеймс Френд — «На Западном фронте без перемен»
• Лучший монтаж:
Пол Роджерс — «Все везде и сразу»
• Лучший дизайн костюмов:
Рут И. Картер — «Черная Пантера: Ваканда навеки»
• Лучшее художественное оформление:
Кристиан М. Голдбек, Эрнестина Хиппер — «На Западном фронте без перемен»
• Лучшие визуальные эффекты:
«Аватар: Путь воды»
• Лучший звук:
«Топ Ган: Мэверик»
• Лучший грим и прически:
«Кит»
• Лучший документальный фильм:
«Навальный»
• Лучший короткометражный документальный фильм:
«Заклинатели слонов»
• Лучший короткометражный анимационный фильм:
«Мальчик, Крот, Лис и Конь»
• Лучший короткометражный игровой фильм:
«Прощание по-ирландски»
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