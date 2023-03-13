Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»

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Иван Обухов
Иван Обухов 75

Брендан Фрейзер завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Кит»

Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»

Фото: REUTERS

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Тема:
Оскар-2023

Премию Американской киноакадемии актер получил за роль в драме «Кит».

Голливудский актер Брендан Фрейзер стал лучшим актером года по версии Американской киноакадемии — за свою роль в фильме Даррена Аронофски «Кит» он получил свою первую статуэтку «Оскар». Принимал со слезами на глазах. Ранее этот проект уже принес артисту «Золотой глобус», премии Британской академии и Гильдии актеров и другие награды.

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Лента «Кит» рассказывает историю профессора литературы Чарли, страдающего от ожирения и пытающегося на пороге смерти исправить совершенные в прошлом ошибки. В прежней жизни он бросил семью ради любовника, теперь же старается наладить отношения с дочерью, которую не видел несколько лет. Фильм не просто принес «Оскара» Фрейзеру, но и стал символом его триумфального возвращения в Голливуд.

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Десять лет актер не появлялся на больших экранах в значимых проектах. Травмы после участия в экшне «Мумия» и других фильмах привели к нескольким операциям на позвоночнике, он потерял форму и состояние, развелся, а позже стал героем скандала о сексуальных домогательствах и потерял веру в продолжение успешной карьеры. По словам Даррена Аронофски, он искал актера на роль Чарли все эти десять лет. Однажды увидев трейлер бразильского фильма Эрика Изона «Путешествие на край ночи» с Бренданом Фрейзером, он понял, что поиски окончены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой мультфильм Американская киноакадемия признала лучшим в 2023 году.

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