Брендан Фрейзер расплакался, получая свой выстраданный «Оскар»

Премию Американской киноакадемии актер получил за роль в драме «Кит».

Голливудский актер Брендан Фрейзер стал лучшим актером года по версии Американской киноакадемии — за свою роль в фильме Даррена Аронофски «Кит» он получил свою первую статуэтку «Оскар». Принимал со слезами на глазах. Ранее этот проект уже принес артисту «Золотой глобус», премии Британской академии и Гильдии актеров и другие награды.

Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Лента «Кит» рассказывает историю профессора литературы Чарли, страдающего от ожирения и пытающегося на пороге смерти исправить совершенные в прошлом ошибки. В прежней жизни он бросил семью ради любовника, теперь же старается наладить отношения с дочерью, которую не видел несколько лет. Фильм не просто принес «Оскара» Фрейзеру, но и стал символом его триумфального возвращения в Голливуд.

Десять лет актер не появлялся на больших экранах в значимых проектах. Травмы после участия в экшне «Мумия» и других фильмах привели к нескольким операциям на позвоночнике, он потерял форму и состояние, развелся, а позже стал героем скандала о сексуальных домогательствах и потерял веру в продолжение успешной карьеры. По словам Даррена Аронофски, он искал актера на роль Чарли все эти десять лет. Однажды увидев трейлер бразильского фильма Эрика Изона «Путешествие на край ночи» с Бренданом Фрейзером, он понял, что поиски окончены.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой мультфильм Американская киноакадемия признала лучшим в 2023 году.