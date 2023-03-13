Фильм «Аватар: Путь воды» получил свою первую премию «Оскар»

Жюри Американской киноакадемии отметили визуальные эффекты новой картины Джеймса Кэмерона.

Фильм «Аватар: Путь воды» завоевал «Оскара» на 95-й церемонии вручения премии Американской киноакадемии за уникальную графику. Героями проекта стали постановщики специальных и визуальных эффектов Джо Леттери, Ричард Бэйнхэм, Эрик Сейндон и Дэниел Барретт. Команда режиссера Джеймса Кэмерона была также номинирована в категориях «Лучший звук», «Лучшая работа художника-постановщика» и «Лучший фильм», хотя подавала заявку на 16 номинаций.

Сиквел «Аватара» вышел в прокат спустя 13 лет после премьеры. В 2009 году не только сюжет, но и графика обеспечили невероятный успех картины. На создание первого фильма Кэмерон потратил 237 миллионов долларов. Примечательно, что в течение восьми лет он не мог найти студию для старта работы над лентой, так как запланировал бюджет в 400 миллионов. Все ему отказали.

Несмотря ни на что «Аватар» был снят и обрел миллионы фанатов по всему миру, собрав умопомрачительную кассу в два с лишним миллиарда долларов. Вторая часть должна была стать не менее впечатляющей. Кэмерон хотел использовать в новой ленте повышенную частоту кадров, от 48 до 120 в секунду, но позже отказался от этой идеи, решив, что зрителю будет тяжело ее смотреть. Главная технология motion capture в «Пути воды» сохранена, все актеры носили костюмы с точками, по которым потом дорисовывались персонажи.

Читайте также Полный список победителей премии «Оскар-2023»

Графику первого фильма и сиквела создавала одна студия Wētā FX, работавшая над проектами «Одни из нас», «Бэтмен», «Властелин колец: Кольца власти» и «Игра престолов». Для съемок под водой использовался бассейн объемом четыре миллиона литров, с установленным волнопродуктором, который имитировал течение. Актеров учили задерживать дыхание, с помощью инструктора Кейт Уинслет установила рекорд — семь минут 15 секунд.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об одном из фаворитов «Оскара» 2023 года. Фильм «На Западном фронте без перемен» получил уже четыре награды.