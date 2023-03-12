Двое школьников серьезно пострадали в Армавире. Они перебегали дорогу в неположенном месте, в этот момент их сбил автомобиль. Сильным ударом детей отбросило на несколько метров.

За рулем машины была женщина, она и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у детей переломы и сотрясение мозга — сейчас пострадавшие в больнице.