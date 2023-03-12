Автоледи протаранила двух школьников на дороге в Армавире — видео (18+)

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Девушка за рулем иномарки так перепугалась, что буквально выпрыгнула из авто и кинулась к детям. Она и вызвала скорую помощь.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova; 5-tv.ru

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Двое школьников серьезно пострадали в Армавире. Они перебегали дорогу в неположенном месте, в этот момент их сбил автомобиль. Сильным ударом детей отбросило на несколько метров.

За рулем машины была женщина, она и вызвала скорую помощь. Врачи диагностировали у детей переломы и сотрясение мозга — сейчас пострадавшие в больнице.

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