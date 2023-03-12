Греки вышли на улицы: протестующие собрались у здания парламента в Афинах

Демонстрации связаны с катастрофой поезда: люди винят власти в халатности.

Массовые акции протеста охватили Грецию. По всей стране проходит множество демонстраций в память о жертвах недавней трагедии на железной дороге.

В ночь на 1 марта из-за роковой ошибки диспетчера пассажирский состав врезался в грузовой. Погибли 57 человек.

Демонстранты возмущены халатностью властей и железнодорожной компании, которые не установили на путях автоматическую систему управления движением. Что и привело к катастрофе.