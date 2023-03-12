Эстонский фонд перестал помогать Украине из-за подозрений

Некоммерческая организация заподозрила украинцев в растрате.

Руководство эстонской некоммерческой организации Slava Ukraini, специализирующейся на помощи Украине, решила перестать отдавать свои деньги Киеву из-за подозрений своих украинских партнеров в растрате, передает портал государственного телерадиовещания Эстонии ERR.

Как заявили в НКО, у консультативного совета и правления появились тревожные «звоночки» о сомнительной надежности двух украинских партнеров.

«Было принято решение об организации аудиторской проверки и приостановления денежных переводов на территорию Украины», — приводит ERR цитату из распространенного НКО пресс-релиза.

По информации, имеющейся у ERR, НКО Slava Ukraini за время военных действий на Украине передало режиму в Киеве 6,5 миллионов евро пожертвований.

Руководитель НКО Йоханна-Мария Лехтме на прошедших 5 марта выборах в парламент страны набрала 5260 голосов в списке партии «Эстония 200», что обеспечило ей мандат депутата.

Вопрос помощи киевскому режиму встает даже среди государств, печально известных своей русофобской позицией и готовностью жертвовать своими интересами только лишь ради одной надежды нанести хоть какой-то урон России. Ранее стало известно о том, что концерн Deutsche Bahn прекратил бесплатную доставку гумпомощи Украине. 5-tv.ru писал, что в Испании накрыли крупную партию наркотиков, шедшую в Киев под видом гумпомощи.