МВФ уверен, что США принимают меры по ситуации вокруг банкротства банка SVB

|
Иван Обухов
Иван Обухов 23

МВФ уверен, что власти США принимают надлежащие меры по ситуации вокруг банкротства SVB

МВФ уверен, что США принимают меры по ситуации вокруг банкротства банка SVB

Фото: www.globallookpress.com / Pavlo Gonchar

Читайте нас в: Дзен Новости

Обанкротившийся банк могут купить Goldman Sachs или Morgan Stanley, возможно JP Morgan Chase

Международный валютный фонд пристально наблюдает за возможными последствиями для мировой финансовой стабильности после объявления банкротства одного из самых крупных банков США Silicon Valley Bank (SVB). Об этом стало известно из письменного заявления пресс-службы фонда, распространенного 12 марта.

«Международный валютный фонд утверждает, что „пристально наблюдает“ за развитием ситуации и потенциальные финансовые риски от краха Silicon Valley Bank», — сообщается в распространенном заявлении.

Как сообщила Федеральная корпорация страхования вкладов (FDIC), надзорные органы штата Калифорния закрыли SVB, который стал крупнейшей финансово-кредитной организацией, объявившей о своем банкротстве со времен последнего финансового кризиса в США.

В прессе США сообщают, что банк могут купить Goldman Sachs или Morgan Stanley, возможно JP Morgan Chase.

Ранее 5-tv.ru писал, что один из крупнейших в США банков-банкротов предложить выкупить Маск.

-5° Атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
75.94
0.04 80.40
0.26
Плывите по волнам бушующих энергий: китайский гороскоп на неделю с 13 по ...

Последние новости

2:02
МВФ уверен, что США принимают меры по ситуации вокруг банкротства банка SVB
1:37
Подтопления произошли сразу в нескольких российских регионах
1:20
Земельный налог в России: кому положены льготы и кто освобождается от уплаты
1:11
Названы главные фильмы премии «Оскар» 2023 года
0:55
Худеющий: врачи поставили Саакашвили страшный диагноз
0:35
Мощный снегопад вызвал коллапс на дорогах Владивостока

Сейчас читают

Принцесса Иордании Иман вышла замуж
Артудар украинских боевиков по перекрестку в Перевальске попал на камеру
«Я не вижу любовь»: знаменитый таролог оценила таинственную пассию Киркорова
Ролевые игры: пожилой Байден по секрету рассказал о томном дыхании своей медсестры «для связи»

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Майские праздники 2023 — сколько дней отдыхаем
5 знаков жду кардинальные перемены — гороскоп на весну 2023
Кто вы из мультика Шрек по знаку зодиака — смешной гороскоп
Какие тайны хранят регалии для коронации Карла III: видео