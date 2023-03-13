В Московской области огнеборцы ликвидируют пожар на складе

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Иван Обухов
Иван Обухов 29

МЧС: пожарные локализовали пожар на складе в Одинцово на 4320 квадратных метрах

Фото, видео: МЧС России; 5-tv.ru

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Пожар локализован на площади около 4300 кв. м.

В Подмосковье вспыхнул крупный пожар: его площадь достигла 4300 кв.м. К месту ЧП тут же отправились пожарно-спасательные подразделения.

Данных о погибших и пострадавших пока нет. К месту событий была направлена дежурная смена для замеров воздуха на превышение норм ПДК. В результате вредных веществ в воздухе не обнаружено.

К борьбе с огнем привлечены 83 человека и 23 единицы техники.

Ранее 5-tv.ru писал, что в детской больнице в Москве произошел пожар.
 

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