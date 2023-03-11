В детской больнице в Москве произошел пожар

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Иван Обухов
Иван Обухов 45

МЧС: 25 человек эвакуировали из центра психического здоровья детей в Москве из-за пожара

В детской больнице в Москве произошел пожар

Фото: Гердо Владимир / ТАСС

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Эвакуировали 25 человек.

Пожар произошел в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве, передает ТАСС.

Из здания были эвакуированы 25 юных пациентов.

По имеющейся информации, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru писал, что открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано.

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В детской больнице в Москве произошел пожар

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