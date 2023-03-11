В детской больнице в Москве произошел пожар
| Происшествия 45
МЧС: 25 человек эвакуировали из центра психического здоровья детей в Москве из-за пожара
Фото: Гердо Владимир / ТАСС
Эвакуировали 25 человек.
Пожар произошел в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве, передает ТАСС.
Из здания были эвакуированы 25 юных пациентов.
По имеющейся информации, в результате возгорания никто не пострадал.
В настоящий момент возгорание ликвидировано.
Ранее 5-tv.ru писал, что открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано.
Читайте также
-1° 747 мм рт. ст.
93%
93%
75.94
0.04 80.40
0.26
0.04 80.40
0.26
Нашли ошибку?