В детской больнице в Москве произошел пожар

Эвакуировали 25 человек.

Пожар произошел в Научно-практическом центре психического здоровья детей и подростков им. Г. Е. Сухаревой в Москве, передает ТАСС.

Из здания были эвакуированы 25 юных пациентов.

По имеющейся информации, в результате возгорания никто не пострадал.

В настоящий момент возгорание ликвидировано.

Ранее 5-tv.ru писал, что открытое горение в цехе по производству пластика в Подмосковье ликвидировано.