Быт и химия: в России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта

К приему медицинских препаратов важно относиться с особой осторожностью, чем многие пренебрегают.

Фармацевты и аптеки дорого заплатят за торговлю лекарствами без рецепта. Штрафы за такое нарушение вырастут сразу в десять раз.

Сотрудникам, которые не попросят рецепт, придется выложить от десяти до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам — 200 тысяч. Как подсчитали «Известия», объем незаконных продаж в аптеках за пять лет вырос примерно на 20%. А существующие штрафы позволяют такой торговле окупаться.