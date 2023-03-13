Быт и химия: в России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта

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В России повысят штраф за продажу лекарств без рецепта

Фото, видео: www.globallookpress.com / Bulkin Sergey; 5-tv.ru

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К приему медицинских препаратов важно относиться с особой осторожностью, чем многие пренебрегают.

Фармацевты и аптеки дорого заплатят за торговлю лекарствами без рецепта. Штрафы за такое нарушение вырастут сразу в десять раз.

Сотрудникам, которые не попросят рецепт, придется выложить от десяти до 20 тысяч рублей. Юридическим лицам — 200 тысяч. Как подсчитали «Известия», объем незаконных продаж в аптеках за пять лет вырос примерно на 20%. А существующие штрафы позволяют такой торговле окупаться.

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