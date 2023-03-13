Захарова о реакции США на крах второго банка подряд: «Вызовут еще больше проблем»

Официальный представитель МИД РФ отметила, что рецепт Вашингтона для спасения американской финансовой системы знает каждый ребенок.

Реакция властей США на крах второго банка подряд приведет к еще большим проблемам. Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В Штатах лопнул второй банк подряд <…>. Разъяснить, как американские власти будут „поддерживать устойчивость банковской системы“, может каждый ребенок — бумагой и краской. Напечатают еще больше ничем не обеспеченных долларов, чем вызовут еще больше проблем в мире», — отметила дипломат.

Мария Захарова добавила, что вечером ситуацию с крахом двух американских банков должен прокомментировать президент США Джо Байден. Ожидается, что он разъяснит план властей по спасению от банкротства других кредитных организаций.

В пятницу, 10 марта, в США внезапно лопнул 16-й по размеру банк в стране — Silicon Valley Bank (SVB). Его банкротство уже признали вторым по размеру в истории американских коммерческих банков и крупнейшим со времен финансового кризиса 2008 года. SVB появился 40 лет назад и обслуживал преимущественно техно-стартаперов Кремниевой долины — давал им кредиты на развитие перспективных бизнесов.

Утром 13 марта стало известно о крахе нью-йоркского Signature Bank. Он пользовался популярностью у владельцев криптовалют. Его американские регуляторы закрыли, не дожидаясь банкротства. Руководство банка отстранили, вкладчикам пообещали компенсации. Правда, не всем — некоторым акционерам и держателям необеспеченного долга защиту не предоставят.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как на кризис в американской банковской системе отреагировали в Международном валютном фонде.