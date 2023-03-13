Распространенный миф: что нужно знать о диете при гастрите и язве

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Маргарита Савинова
Маргарита Савинова Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Гастроэнтеролог Дюжева: При гастрите важно исключить из рациона продукты, вызывающие дискомфорт

Распространенный миф: что нужно знать о диете при гастрите и язве

Фото: www.globallookpress.com / Sergey Petrov

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Пищевые пристрастия нередко становятся причиной заболеваний желудка. О продуктах-триггерах гастрита и язвы рассказала гастроэнтеролог.

Гастрит — одно из самых распространенных заболеваний желудка. Избежать болевых ощущений пациентам поможет специальная диета, исключающая определенные продукты. Об этом изданию «Мослента» рассказала врач-гастроэнтеролог медицинского онлайн-сервиса «СберЗдоровье» Мария Дюжева.

По ее мнению, прежде всего, важно исключить из своего рациона пищевые триггеры, провоцирующие дискомфорт после приема пищи.

«Никаких специализированных продуктов, которых нужно избегать при гастрите или язве, нет. Стоит придерживаться принципов рационального питания, с небольшой индивидуальной коррекцией», — подчеркнула специалист.

Гастроэнтеролог также добавила, что человек может даже не знать, что у него гастрит, поскольку заболевание нередко протекает бессимптомно. А все потому, что в слизистой оболочке желудка нет болевых рецепторов. Зато язва, напротив, почти сразу дает о себе знать, поскольку затрагивает более глубокие слои желудка. Причем болезнь нередко сопровождается болями в животе после еды и тошнотой.

Распространенной причиной гастрита и язвы желудка является бактерия хеликобактер пилори. Также триггером может стать частое использование нестероидных противовоспалительных препаратов, повреждающих слизистую желудка.

При этом, по словам Дюжевой, для каждого человека врач подбирает индивидуальное лечение в случае обострения заболевания.

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