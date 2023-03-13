Что такое «сексуальная старость» и почему она может рано наступить?

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Полина Долгова
Полина Долгова Эксклюзив 507

Сексолог Кульгавчук: сексуальная старость приходит из-за отказа партнеров от регулярного интима

Фото, видео: globallookpress.com / Andrey Arkusha

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Сексолог Кульгавчук объяснил, что делать, когда интимная пауза случается не в 70 лет, а в 40.

Что такое сексуальная старость и почему она наступает так рано? На этот вопрос эксклюзивно 5-tv.ru ответил сексолог Евгений Кульгавчук, который считает, что с таким вопросом приходят пары, когда задумываются о качестве своей интимной жизни.

Сексолог объяснил, что встречаются варианты, где в отношениях нет ни порнографии, ни любовниц. И половая конституция у партнеров не слабая, а, например, средняя. Но происходит сексуальная старость. Это связано с детренированностью, когда снижается физическая нагрузка и происходит уменьшение важности какого-либо фактора, ранее имевшего высокую степень значимости.

«Пары, постепенно ставят интимную, эмоциональную жизнь не так высоко в своем рейтинге. Вечером видят друг друга уставшими, раздраженными. Накапливаются обиды, претензии. Люди не ходят на свидания, не дарят друг другу подарки. И начинают выцветать», — говорит эксперт.

Из-за этого приходит эмоциональная и сексуальная старость не к 70 годам, а к 40. В таких случаях необходимо плановая «встряска отношений» с помощью терапии. Обычно пары обращаются за помощью эксперта, когда видят счастливые семейные пары вокруг и хотят жить также счастливо или же после вскрытия адюльтера, то есть супружеской измены. Врач считает, что никогда не поздно попробовать сделать перезагрузку: самостоятельно или с помощью врача-сексолога. В терапии не только важно посмотреть данные физического здоровья, не только создать условия для взаимодействия, но и обновить отношения.

Сексолог отмечает, что касается нормы6 она у всех как индивидуальная, так и может быть парной. Многое зависит от половой конституции каждого, их возраста, формы. Есть в сексологии так называемый условно-физиологический ритм, он считается два или три раза в неделю. Но это не является «разнарядкой», скорее, среднестатистической величиной. Понятно, что в 20 и в 60 лет могут быть разные способности и потребности. Важно, чтобы ритм половой активности приносил удовольствие обоим партнерам. И главное, чтобы он не был никому в тягость.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему женщин постоянно тянет к интиму. Вопрос прокомментировал эксперт и отметил, что повышенное желание секса у женщин может быть вызвано советами глянцевых журналов

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