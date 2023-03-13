Более 6 тысяч иностранцев погибли при мощном землетрясении в Турции

Страшная катастрофа в Турции — разрушительное землетрясение — произошло более месяца назад. Подводя итоги первого масштабного этапа поисков выживших и жертв, власти страны отметили — среди погибших 6,6 тысячи иностранцев.

«На данный момент известно о 48 448 погибших. Число иностранных граждан, погибших в результате землетрясений, составляет 6660 человек. В основном это наши сирийские братья и сестры», — подчеркнул глава МВД республики Сулейман Сойлу.

Известно, что в туристических регионах государства до сих пор идет разбор завалов. Как отметил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, поиски будут продолжаться, пока на поверхность не поднимут последнего выжившего. Спасатели продолжают ставить рекорды: люди и животные чудом неделями укрываются в разбитых катакомбах.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что туристы массово отказываются от путевок на Кипр из-за опасности землетрясения.