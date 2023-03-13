У трехлетнего сына Брухуновой и Петросяна заметили неожиданную особенность: «Она выше!»

Ребенок супружеской пары с раннего возраста увлекается изучением языков и отличается сообразительностью. В чем секрет?

У сына Евгения Петросяна и Татьяны Брухуновой заметили необычную особенность. На фотографии в профиле в социальных сетях внимательные интернет-пользователи увидели, что верхняя часть уха ребенка выше уровня бровей. Согласно физиогномики, человек с таким строением уха обладает очень высоким интеллектом.

«Мочка уха выше брови. Умный малыш!»;

«С таким генотипом у него нет других вариантов, замечательная семья», — написали в комментариях под публикацией в профиле Татьяны.

Молодая жена Петросяна опубликовала нежное фото с сыном в честь двойного дня рождения: сегодня праздник и у маленького Вагана, и у самой Брухуновой. Ей исполняется 34 года, а сыну — три.

«Наш общий день навсегда!» — подписала фото супруга Петросяна.

Пять лет назад стало известно о романе юмориста со своей помощницей, которая позже стала его женой, разрушив брак Петросяна с Еленой Степаненко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой язык изучает маленький сын Татьяны Брухуновой.

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