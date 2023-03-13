От всей души: чиновнику из Тверской области грозит увольнение за праздник с «голым» аниматором
Чиновнику из Тверской области грозит увольнение за праздник с голым аниматором
Фото, видео: www.globallookpress.com / Илья Наймушин; 5-tv.ru
По мнению женщин большого коллектива, 8 Марта удалось на славу. Вот только начальство это не оценило.
Чиновника в Тверской области могут уволить из-за подарка сотрудницам на 8 Марта. Первый замглавы администрации одного из муниципальных округов решил, что лучшим презентом прекрасным дамам станет голый мужчина. И пригласил аниматора в соответствующем костюме. Дамы аплодировали с энтузиазмом. А вот начальство, после того, как видео опубликовали в сети, юмора не оценило.
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