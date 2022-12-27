Мистика от королевы детективов: почему Донцова не пишет в романах про свою семью

Автор детективных романов перестала упоминать в книгах своих родственников после несчастного случая — все подробности у программы Пятого канала «Светская хроника».

Книги Дарьи Донцовой способны творить чудеса. Какой роман писательницы помог одной женщине выйти замуж и после какой трагедии она перестала упоминать в текстах членов своей семьи — узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Дарья Донцова по праву считается самым плодовитым российским писателем. На ее счету более 240 книг. А суммарный тираж на сегодняшний момент превысил 200 миллионов экземпляров.

«Я пишу еще детские книги, детективные романы, сценарии для мультфильмов, веду телепрограммы. Чего я еще не делаю? Не играю в Большом театре, меня туда не берут из-за отсутствия слуха», — шутит она.

«Вот такой я везунчик!» — перенесшая коронавирус Донцова сильно изменилась

Донцова утверждает, что секрет не только в ее бурной фантазии, но и в удивительной работоспособности. Независимо от самочувствия или бытовых проблем она каждый день пишет по 30 страниц. При этом не пользуется компьютером. Предпочитает обычную шариковую ручку и бумагу. Говорит, так надежнее. Женщина плохо владеет техникой и боится, что нажмет не туда и случайно удалит всю работу. За более чем двадцатилетнюю карьеру она ни разу не изменила себе.

«Со старостью не выпадает ли у меня ручка из пальцев? Нет, мой ангел, наоборот, только сильнее к ним прилипает», — пояснила писательница.

Донцова рада, что ее книги так популярны. С гордостью заявляет: некоторым людям они даже помогают изменить жизнь. Это началось много лет назад, когда начинающий автор презентовала свой первый детектив.

«Я сидела одна с этой книгой, естественно, ко мне никто не подходил. Подошла женщина какая-то заплаканная. Говорю: «А что ты плачешь?» — вспомнила она.

Женщина ответила, что она в отчаянии — не везет в любви. Все женихи почему-то убегают. Дарья прониклась к незнакомке и подарила книгу. Подписала, что скоро та обязательно выйдет замуж. Каково же было удивление Донцовой, когда они встретились снова.

«Прошел год, у меня уже 13 книг, ко мне уже стоит толпа. Вдруг среди толпы вопль: «Люди, что она пишет, все сбывается!» — рассказала писательница.

Это была та самая дама. Правда уже — замужняя. Подобный случай оказался не единственным. Годы спустя Дарья снова помогла человеку своей книгой. Подруга поделилась с ней, что мечтает о новой машине. Донцова предложила написать об этом в новом детективе.

«Через три месяца она спасла одного пациента, от которого отказались все врачи, сказали, что он покойник, а моя подруга сказала, что поборемся еще. Она его вылечила. Мужчина приехал, положил ей на стол ключи от машины и сказал: «Я знаю, вы деньги не возьмете, это вам ездить на дачу», — рассказала Донцова.

«Мне кажется, что Дарья сама пишет себе историю и начинает свято верить в то, что происходит с героями, и поэтому ее судьба начинает складываться параллельно», — считает певица Анита Цой.

Дарья никогда не скрывала, что многие персонажи списаны с ее родных. А частный сыщик Даша Васильева имеет схожие черты с самим автором. Например, очень обожает мопсов так же, как и сама Донцова. Свой дом писательница называет мопс-хаус и уже не один десяток лет собирает коллекцию всего, что с связано любимой породой собак.

«Я остановилась считать на второй тысяче. Я поняла, что считать дальше просто не могу. При этом туда входят и картины», — объяснила автор.

Подруга и коллега Дарьи, Александра Маринина, однажды сказала, что та слишком откровенна с читателями. И посоветовала меньше упоминать близких.

«Она мне один раз сказала никогда не писать ни про какие неприятности с родственниками, это сбывается. Я посмеялась», — рассказала она.

А потом произошел случай, после которого Донцовой стало совсем не смешно.

«Такая книга была, что книжный Аркадий — сын Даши Васильевой — едет на машине. Я дала адрес издательства, где оно находилось на Соколе. И в него сзади въезжает мусоровоз, который толкает машину на светофоре вперед. Автомобиль въезжает в багажник другой машины — все в гармошку. Аркадий остается жив потому, что он сползает под педали, а он такой как бы гибкий, там и остался», — описала случай из книги Донцова.

С момента выхода детектива прошло полгода, когда в квартире Донцовой раздался звонок. В трубке сообщили: случилась беда! На том же самом месте, что и в книге.

«Наша дежурная в ужасе просто: «Скорее приезжай, у нас около издательства разбился твой сын, какой-то ужас, машина всмятку». Я тогда жила неподалеку. Как я туда бежала, передать не могу. Прибегаю, машина — реальная гармошка, стоит мусоровоз сзади, а впереди стоит какая-то другая машина легковая. Водителя трясет, он говорит: «Я вообще ни при чем, я стоял, это мусоровоз», — поделилась произошедшим Донцова.

Дарья вспоминает: секунды тогда показались ей вечностью. Она была уверена, что больше никогда не увидит Аркадия живым. Женщина в страхе подошла к машине и позвала сына. Каково же было ее удивление, когда он откликнулся.

«Мне такой голос: „Мама, не дождетесь“. Он реально сполз, как в книжке написано, между сиденьем и рулем. Как-то там в этих педалях, два метра ростом, я не знаю, как он там спрятался», — переживала она.

К счастью, Аркадий отделался легким ушибом. Но с тех пор Дарья старается быть аккуратнее. И о персонажах, прототипами которых являются ее родные — пишет только хорошее.