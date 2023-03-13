Арабика или робуста? Какой сорт кофе самый полезный — ответ диетолога

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Рита Миронова
Рита Миронова 704

Диетолог Гинзбург: кофе в зернах является самым полезным для здоровья

Арабика или робуста? Какой сорт кофе самый полезный — ответ диетолога

Фото: www.globallookpress.com / Fabian Sommer

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Существует огромное количество разных видов кофе, но какой из них наиболее благоприятен для организма?

Кофе можно пить не только со вкусом, но и с пользой для организма. Для этого нужно знать, какой сорт кофе — самый полезный. Подробнее об этом aif.ru рассказал диетолог Михаил Гинзбург.

На сегодняшний день медицина утверждает, что кофе — это полезный напиток, так что споры на эту тему можно прекратить. Врачи рекомендуют пить в день до четырех-пяти чашек эспрессо или капучино. Так можно даже продлить себе жизнь на три-четыре года, утверждает Гинзбург. Главное не нарушать дневную норму, иначе плюс может легко пойти в минус.

При покупке кофе лучше отдавать предпочтение цельным зернам, так как они лучше сохраняют все полезные и активные вещества. Это, в частности, кофеин, теобромин и полезные антиоксиданты.

Существует два основных вида кофе — арабика и робуста. Они различны по своим полезным свойствам и воздействию на организм. Как пояснил Михаил Гинзбург, арабика больше про гармонию и спокойствие, а робуста — про тонус и бодрость.

«Для утра лучше подойдет робуста, а во второй половине дня — арабика. Можно смешивать оба сорта самому, подстраивая их пропорции под свои цели и вкусовые предпочтения», — посоветовал диетолог.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, может ли кофе зарядить бодростью лучше энергетиков.

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