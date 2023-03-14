Банковский кризис в США: заявление Байдена о ситуации мало кого успокоило

Крах крупных американских банков привел к падению акций финансового сектора по всему миру. А заявление президента Байдена, призванное поддержать бизнес и успокоить простых людей, не изменило ситуацию, а возможно даже усугубило.

Сейчас приостановлены торги акциями более чем тридцати банков. Вкладчики одного из разорившихся банков — Silicon Valley Bank — сейчас штурмуют его отделения по всей стране. А общая паника привела и к очередям в обычные продуктовые магазины.

На этом фоне официальный представитель Белого Дома Карин Жан-Пьер поспешила заверить, что нынешняя ситуация ни в коем случае не повторяет острейший финансовый кризис 2008 года. Но вот ее предшественница — Джен Псаки, уйдя с государственной службы, позволяет себе быть откровеннее.

«Байден никогда ничего не делает в 9 утра, поэтому его трехминутная речь имеет большое значение и показывает, что он серьезно относится к банкротствам банков», — сказала Псаки.

Ранний подъем нынешнего хозяина белого дома не на шутку встревожил и пользователей соцсетей. Речь Байдена мало кого успокоила, а сам президент стал героем мемов.

Ранее 5-tv.ru писал, к чему приведет банкротство банков США.